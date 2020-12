Crolla la Juventus di Pirlo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Redazione. Ormai lo scudetto non è più roba da record per i bianconeri che, ieri sera, con la batosta rimediata all’Allianz Stadium hanno visto allontanarsi...

Fabio_V79 : RT @Antiogu60: Bomba su Affari Sporchi..Indagine della Finanza sulla pubblicazione di Sondaggi pilotati.. affinché il Cessodx appariva come… - caterino_teresa : RT @Antiogu60: Bomba su Affari Sporchi..Indagine della Finanza sulla pubblicazione di Sondaggi pilotati.. affinché il Cessodx appariva come… - nexoslaika : RT @Antiogu60: Bomba su Affari Sporchi..Indagine della Finanza sulla pubblicazione di Sondaggi pilotati.. affinché il Cessodx appariva come… - Minutza2 : RT @Antiogu60: Bomba su Affari Sporchi..Indagine della Finanza sulla pubblicazione di Sondaggi pilotati.. affinché il Cessodx appariva come… - Caffe_Graziella : RT @Antiogu60: Bomba su Affari Sporchi..Indagine della Finanza sulla pubblicazione di Sondaggi pilotati.. affinché il Cessodx appariva come… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla Juventus

CAMPIONATO Una serie A anomala, senza tempo per allenarsi, né prima (zero precampionato, mai successo), né durante (per via dei tempi compressi, del calendario stritolato fra coppe e ...???? Mossa a sorpresa di Florentino Pérez. Il presidente del Real Madrid ha lanciato una operazione che porterà al rinnovo contrattuale di Luka Modric e Sergio Ramos. Il centrocampista croato e il dif ...