Amazon sta per comprarsi anche i diritti della Formula 1

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La trattativa è in corso, ma la bandiera a scacchi sembra essere molto vicina. Dopo essersi accaparrata iper la trasmissione esclusiva del miglior match del mercoledì di Champions League (dalla prossima stagione fino al 2024) eprossima Supercoppa Europea, Jeff Bezos sta tentando l’ennesimo colpaccio:compra1 per la trasmissione in streaming dei Gran Premi. Il colosso statunitense, secondo quanto riporta il Financial Times, è in trattativa con Liberty Media che gestisce proprio iaudio-visivi del Circus. LEGGIsi comprala Champions League E sarebbe una storica prima volta. Liberty Media, fino a oggi, non aveva mai aperto le porte allo streaming online, coinvolgendo ...