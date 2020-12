Revisione auto più cara. In manovra mance e bonus (Di martedì 22 dicembre 2020) La tariffa sale di 10 euro. Ed è solito assalto alla diligenza della legge di Bilancio. Critici i tecnici del Parlamento: ammasso di misure senza disegno generale Leggi su quotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) La tariffa sale di 10 euro. Ed è solito assalto alla diligenza della legge di Bilancio. Critici i tecnici del Parlamento: ammasso di misure senza disegno generale

MediasetTgcom24 : Manovra, aumenta di 10 euro la revisione dell'auto #Manvora - xblunotte : RT @hele_fr: Manovra, aumenta di 10 euro la revisione dell'auto. Non sanno più come toglierci i soldi mentre ci tengono tombati a casa! htt… - carlossartori19 : RT @Teresat14547770: Manovra: aumenta di 10 euro revisione auto - Ultima Ora - ANSA - dino_andreani : RT @l_angiolini: Ho capito bene? hanno aumentato la tassa per la revisione e poi l’hanno diminuita con un bonus revisione? #bonuscrazia ??… - MaurizioTorchi2 : RT @Teresat14547770: Manovra: aumenta di 10 euro revisione auto - Ultima Ora - ANSA -