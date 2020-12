Mauro Bellugi, gambe amputate dopo il Covid/ "Ora prenderò le protesi di Pistorius" (Di martedì 22 dicembre 2020) Mauro Bellugi ha subito l'amputazione di entrambe le gambe come conseguenza al Covid-19: il racconto dell'ex difensore di Inter e Bologna Leggi su ilsussidiario (Di martedì 22 dicembre 2020)ha subito l'amputazione di entrambe lecome conseguenza al-19: il racconto dell'ex difensore di Inter e Bologna

