Variante Covid, Ricciardi: “Regno Unito? In silenzio per mesi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua a preoccupare la nuova Variante Covid rilevata ieri. Il consulente Walter Ricciardi ha accusato il Regno Unito Dalla giornata di ieri, è allarme nuova Variante Covid. Già isolata in alcuni paesi d’Europa e del Mondo – Italia compresa – pare sia partita proprio dal Regno Unito. A tal proposito, è intervenuto il consulente del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua a preoccupare la nuovarilevata ieri. Il consulente Walterha accusato ilDalla giornata di ieri, è allarme nuova. Già isolata in alcuni paesi d’Europa e del Mondo – Italia compresa – pare sia partita proprio dal. A tal proposito, è intervenuto il consulente del L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - petergomezblog : #Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Italia, Olanda e Belgio bloccano voli da Uk. Oms:… - Tania80 : RT @jimmomo: Tra l'altro, non c'è nemmeno alcuna 'variante inglese'. Probabilmente è una variante stagionale presente ovunque, isolata in U… - perfectderavin : RT @fabiochiusi: 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola trattano l… -