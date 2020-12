Netcom group rileva la capitolina Knc ciber security Seconda acquisizione nel centronord per la Pmi napoletana

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 21 dicembre 2020)natalizia per il colosso europeo di servizi d’ingegneria, gruppo che ha quartier generale a Napoli. Infatti dopo averto due anni fa l’azienda piemontese Core Informatica che ha sede ad Ivrea, venerdì scorso ha ufficializzato una nuovae cioè il controllo di maggioranza dell’aziendaKnc, gioiello nel settore della cybere delle soluzioni enterprise storage e cloud. Knc, nata nel 2000 a Roma, è un technology integrator operante in più settori che supporta i processi di trasformazione che attraverso le tecnologie digitali migliorano i risultati di business. In particolare si occupa di soluzioni di enterprise storage (San, Nas, Cas) e piattaforme di monitoring e reporting avanzato, di virtualizzazione e ...