Morire dal desiderio didesiderare

«Cosa non devo fare/per togliermi di torno/la mia nemica mente:/ostilità perenne/alla felice colpa di esser quel che sono,/il mio felice niente». Inizia così, con questi versi scarni ma preziosi –...

Ultime Notizie dalla rete : Morire dal Morire dal desiderio di...desiderare Gazzetta del Sud Il liscio a Sanremo, per ballare ancora

Un esperimento colorato e felicemente depistante, che a poche settimane dall’uscita del terzo album Punk da balera ... per dividere la scena con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. È una ...

È morta la professoressa Cristina, il ‘Cassarà’ in lacrime

La professoressa Cristina ha lasciato un vuoto incolmabile. Si dice sempre così di tutti quelli che muoiono, talvolta coprendo con il manto della pietà anche i lati che non ci andavano bene. Ma il cra ...

