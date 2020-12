Furgone con 60 litri di gas prende fuoco: autostrada chiusa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre il tratto tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave dell'autostrada A4 in direzione Venezia è stato chiuso, poco prima di mezzogiorno, a causa di un Furgone in fiamme all'altezza ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lunedì 21 dicembre il tratto tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave dell'A4 in direzione Venezia è stato chiuso, poco prima di mezzogiorno, a causa di unin fiamme all'altezza ...

PicoPaperopoli : sivo. Il giorno seguente, un altro furgone con a bordo 750 kg viene ritrovato non lontano. L'incidente è noto come… - Ilfriulivenezia : Furgone con 60 litri di gas in fiamme in #A4, chiuso tratto autostradale - letteraemme_ : Abbandono di rifiuti, fermato un furgone con a bordo due persone - MoversRent : Muovi il tuo Natale con Movers! Scegli il noleggio giornaliero per utilizzare l'auto o il furgone di cui necessiti… - LucaCiardi1977 : @Alfredo_easy Con il mio moto furgone, mi sento un leone!! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Furgone con Abbandono di rifiuti, fermato un furgone con a bordo due persone Lettera Emme Ue dà via libera a fusione tra Peugeot e Fiat, ma a delle condizioni: ecco quali

La commissaria Vestager: «Possiamo approvare la fusione di Fiat Chrysler e Peugeot SA perché i loro impegni faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali». «Possi ...

Natale 2020: 10 regali per motociclisti secondo Acerbis

Gli appassionati delle due ruote cosa vogliono trovare sotto l’albero? Accessori utili alle loro avventure in moto. Ecco qualche suggerimento (per tutte le tasche) ...

La commissaria Vestager: «Possiamo approvare la fusione di Fiat Chrysler e Peugeot SA perché i loro impegni faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali». «Possi ...Gli appassionati delle due ruote cosa vogliono trovare sotto l’albero? Accessori utili alle loro avventure in moto. Ecco qualche suggerimento (per tutte le tasche) ...