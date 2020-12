Ema dà il via libera al vaccino Pfizer/BioNTech in Europa (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato il vaccino contro il coronavirus messo a punto da BioNTech e Pfizer. Si tratta del primo anti-Covid a essere autorizzato per l’uso nell’Unione europea. A partire dai 16 anni di età” il vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech “potrà essere utilizzato” ha dichiarato il conferenza stampa la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, spiegando che l’Autorità ha fatto “di tutto a garanzia della sicurezza del vaccino”. L’incontro, a porte chiuse, è arrivato settimane dopo che il vaccino è stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Con la luce verde dell’Ema, servirà ora l’ok della Commissione Ue, atteso già stasera, poi quello dell’Aifa, autorità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato ilcontro il coronavirus messo a punto da. Si tratta del primo anti-Covid a essere autorizzato per l’uso nell’Unione europea. A partire dai 16 anni di età” ilcontro il coronavirus di“potrà essere utilizzato” ha dichiarato il conferenza stampa la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, spiegando che l’Autorità ha fatto “di tutto a garanzia della sicurezza del”. L’incontro, a porte chiuse, è arrivato settimane dopo che ilè stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Con la luce verde dell’Ema, servirà ora l’ok della Commissione Ue, atteso già stasera, poi quello dell’Aifa, autorità ...

"L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech - ha annunciato il ministro Speranza -. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come ...

L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica la stessa Ema nel pomeriggio. Nella fase successiva, la Commissione Europea deve ...

"L'agenzia europea del farmaco ha dato l'ok al vaccino Pfizer Biontech - ha annunciato il ministro Speranza -. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora molto complessa, come ...L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Lo comunica la stessa Ema nel pomeriggio. Nella fase successiva, la Commissione Europea deve ...