Ecco quando ci si può spostare in un'altra Regione (Di lunedì 21 dicembre 2020) Valentina Dardari Coloro che vivono in un Comune fino a 5mila abitanti potranno spostarsi liberamente nel raggio di 30chilometri Per chi risiede in un piccolo Comune, fino a 5mila abitanti, ci sarà la possibilità di spostarsi nel raggio di 30 chilometri, anche se questo vuol dire oltrepassare i confini regionali e raggiungere un'altra Regione. L'importante è non spostarsi nei capoluoghi di provincia. Il governo sembra stia cercando di allentare le restrizioni previste nel periodo natalizio, forse perché ritenute da molti eccessive. Sul sito del governo si legge chiaramente che durante i dieci giorni colorati di rosso, ovvero il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e l'1, 2, 3, 5 e 6 gennaio sarà possibile andare a trovare parenti e amici, con un limite massimo di due persone oltre ai minori di 14 anni, alle persone disabili o non ...

