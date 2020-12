Bari, 400 kit contro l'emergenza freddo per aiutare le persone in difficoltà (Di lunedì 21 dicembre 2020) Bari - L'assessorato comunale al Welfare rende noto che tra oggi e il prossimo 23 dicembre l'unità di strada comunale 'Care for people 'procederà alla distribuzione di circa 400 kit per l'emergenza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020)- L'assessorato comunale al Welfare rende noto che tra oggi e il prossimo 23 dicembre l'unità di strada comunale 'Care for people 'procederà alla distribuzione di circa 400 kit per l'...

L'iniziativa dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari. I kit in distribuzione si chiamano Emergenza freddo uomo/donna, Emergenza freddo senza dimora ed Emergenza freddo bambino/a ...

BARI - L’assessorato comunale al Welfare rende noto che tra oggi e il prossimo 23 dicembre l’unità di strada comunale “Care for people “procederà alla distribuzione di circa 400 kit per l’emergenza fr ...

L'iniziativa dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari. I kit in distribuzione si chiamano Emergenza freddo uomo/donna, Emergenza freddo senza dimora ed Emergenza freddo bambino/a ...