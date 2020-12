Alex Zanardi combatte ancora. Fa ok col pollice e guarda la moglie: “Ora vede e sente” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alex Zanardi sta facendo dei progressi: ora può vedere e sentire, e il cervello sta recuperando le sue funzioni. Il campione non parla ancora, perché i sanitari hanno deciso di mantenere per il momento il buco nella trachea. Presto, in ogni caso, potrebbero chiuderlo. A dare conto delle condizioni di salute di Zanardi è un articolo di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera, che descrive i passi avanti della riabilitazione del campione. L’ex pilota, uscito vivo da un incidente durante una gara di automobilismo in Germania nel 2001 che gli aveva provocato l’istantanea amputazione di entrambe le gambe, è sopravvissuto al terribile incidente stradale in handbike avvenuto il 19 giugno 2020. Lo scorso 21 novembre, Zanardi è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020)sta facendo dei progressi: ora puòre e sentire, e il cervello sta recuperando le sue funzioni. Il campione non parla, perché i sanitari hanno deciso di mantenere per il momento il buco nella trachea. Presto, in ogni caso, potrebbero chiuderlo. A dare conto delle condizioni di salute diè un articolo di Carlo Verdelli sul Corriere della Sera, che descrive i passi avanti della riabilitazione del campione. L’ex pilota, uscito vivo da un incidente durante una gara di automobilismo in Germania nel 2001 che gli aveva provocato l’istantanea amputazione di entrambe le gambe, è sopravvissuto al terribile incidente stradale in handbike avvenuto il 19 giugno 2020. Lo scorso 21 novembre,è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale di ...

