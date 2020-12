Maria in radio con la canzone “Sguardo blu” (Di domenica 20 dicembre 2020) “Sguardo blu” è il nuovo singolo della giovane cantautrice toscana Maria, già vincitrice della 61esima edizione del Festival di Castrocaro “Sguardo blu” di Maria è un inno all’amore in chiave moderna, un brano rivolto a chi, davanti ad una miriade di possibilità, si chiede quale debba essere la strada giusta da intraprendere. Ma l’artista sembra… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 20 dicembre 2020) “blu” è il nuovo singolo della giovane cantautrice toscana, già vincitrice della 61esima edizione del Festival di Castrocaro “blu” diè un inno all’amore in chiave moderna, un brano rivolto a chi, davanti ad una miriade di possibilità, si chiede quale debba essere la strada giusta da intraprendere. Ma l’artista sembra… L'articolo Corriere Nazionale.

“Sguardo blu” è il nuovo singolo della giovane cantautrice toscana Maria, già vincitrice della 61esima edizione del Festival di Castrocaro “Sguardo blu” di Maria è un inno all’amore in chiave moderna, ...

Amici di Maria De Filippi 20: Federica Gentile commenta gli inediti di Esa, Raffaele e Deddy

Amici di Maria De Filippi 20: Federica Gentile ha commentato gli inediti dei giovanissimi concorrenti Esa, Raffaele e Deddy.

Amici di Maria De Filippi 20: Federica Gentile ha commentato gli inediti dei giovanissimi concorrenti Esa, Raffaele e Deddy.