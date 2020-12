"Assolutamente no". Ricciardi va dalla Merlino e non sa niente: disastro-Conte in una frase, che imbarazzo (Di domenica 20 dicembre 2020) Walter Ricciardi è stato annunciato in pompa magna da Myrta Merlino in qualità di “grande medico, nonché consigliere principe del ministro Roberto Speranza”. La conduttrice di La7 lo ha invitato a L'aria di domenica per parlare di tutto quanto concerne il coronavirus, a partire dagli ultimi preoccupanti sviluppi sulla mutazione della Sars-Cov-2 che sarebbe più contagiosa del 70%: l'allarme è arrivato dalla Gran Bretagna e l'Italia ha bloccato subito i voli, senza però avere la garanzia che intanto non sia già arrivata la nuova versione nelle precedenti due-tre settimane. Ricciardi si è prestato a tutte le domande della Merlino, anche se ad un certo punto è andato un po' in confusione: ha infatti sostenuto che durante le feste non si può uscire dal comune per andare dai parenti, cosa che è invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Walterè stato annunciato in pompa magna da Myrtain qualità di “grande medico, nonché consigliere principe del ministro Roberto Speranza”. La conduttrice di La7 lo ha invitato a L'aria di domenica per parlare di tutto quanto concerne il coronavirus, a partire dagli ultimi preoccupanti sviluppi sulla mutazione della Sars-Cov-2 che sarebbe più contagiosa del 70%: l'allarme è arrivatoGran Bretagna e l'Italia ha bloccato subito i voli, senza però avere la garanzia che intanto non sia già arrivata la nuova versione nelle precedenti due-tre settimane.si è prestato a tutte le domande della, anche se ad un certo punto è andato un po' in confusione: ha infatti sostenuto che durante le feste non si può uscire dal comune per andare dai parenti, cosa che è invece ...

SvartGrenadier : @TaniaTortelli Assolutamente ma è il loro lavoro, non credo che un medico sia contento nel sentire Ricciardi che sf… - CiaoKarol : Coronavirus. Lockodown a Natale, per Ricciardi: ‘Assolutamente sì…’: Coronavirus. Possibilità di lockdown a Natale?… - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: ++ Lockodown a Natale. Ricciardi: 'Assolutamente sì se continua così' ++ - CiaoKarol : ++ Lockodown a Natale. Ricciardi: 'Assolutamente sì se continua così' ++ - MgraziaT : RT @SlipperLea: il Prof. Ricciardi ci sta dicendo che l'enorme mortalità per il #Covid in Italia è causata da una sanità assolutamente inad… -