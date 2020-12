Virginia Raggi è stata assolta in appello dall'accusa sulla nomina di Renato Marra (Di sabato 19 dicembre 2020) Era finita a processo per aver mentito alla sua responsabile dell’anticorruzione Maria Rosa Turchi sulla scelta del fratello del suo ex braccio destro ai vertici dell’assessorato al Turismo, decisione poi revocata. La reazione a caldo: «In tanti abbiano la decenza di tacere» Leggi su corriere (Di sabato 19 dicembre 2020) Era finita a processo per aver mentito alla sua responsabile dell’anticorruzione Maria Rosa Turchiscelta del fratello del suo ex braccio destro ai vertici dell’assessorato al Turismo, decisione poi revocata. La reazione a caldo: «In tanti abbiano la decenza di tacere»

