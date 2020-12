Toyota WRC 2021 | il team presenta la line-up per il prossimo anno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) IlGazoo Racing hato la-up per la stagione di WRC. Ad accompagnare il campione del mondo in carica Sébastien Ogier ci sarElfyn Evans, secondo classificato nella scorsa stagione ed il giovane talentuoso Kalle Rovanperä. Jari-Matti Latvala diventerà il nuovoPrincipal a soli 35 anni, sostituendo Tommi Makinen, il quale che assumerà il ruolo di Motorsport Advisor didal primo gennaioWRC, i motivi della scelta di Latvala Latvala è stato selezionato da Akio Toyoda, Presidente diMotor Corporation, per portare l’esperienza di un pilota al, affiancando Yuichiro Haruna, Direttore del progetto; ...