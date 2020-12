Premio Fair Play Fifa | la vittoria di Mattia Agnese che salvò la vita a un avversario

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 dicembre 2020) «Tu sei il mio eroe, il nostro eroe». Con queste parole, dette in italiano, Ruud Gullit ha premiato Mattia Agnese con il Fair Play Awards 2020 della Fifa, il premio che l’organizzazione mondiale del calcio assegna al comportamento più sportivo. Non ricordate questo nome fra i giocatori di Serie A? Non siete in errore, non gioca in Serie A. Ha 17 anni ed è tesserato per la società dilettantistica ligure dell’Ospedaletti.