Governo: Rotondi, 'Draghi? 'Supermario' non arriverà, se cade Conte si vota' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Draghi è il Governo che non c'è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma il Governo Draghi non c'è. Non è alle viste, nè nei propositi dei due protagonisti che potrebbero costruirlo, Mattarella e Draghi stesso". Lo scrive Gianfranco Rotondi su HuffPost. "L'ex governatore non è una riserva della repubblica alla Ciampi,nè un tecnico alla Monti, nè un gran commis alla Dini (...).I suoi meriti storici sono già tutti scritti, non c'è bisogno di una riga in più nel curriculum, foss'anche un giro a palazzo Chigi. E poi che giro: con addosso le mani di partner convinti di avercelo portato loro, e dunque esigenti, incalzanti. Draghi sa che dovrebbe governare con gli stessi partners di Conte: i cinquestelle, l'Italia viva, le bande ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "è ilche non c'è: evocato, temuto, strumentalizzato, ma ilnon c'è. Non è alle viste, nè nei propositi dei due protagonisti che potrebbero costruirlo, Mattarella estesso". Lo scrive Gianfrancosu HuffPost. "L'ex governatore non è una riserva della repubblica alla Ciampi,nè un tecnico alla Monti, nè un gran commis alla Dini (...).I suoi meriti storici sono già tutti scritti, non c'è bisogno di una riga in più nel curriculum, foss'anche un giro a palazzo Chigi. E poi che giro: con addosso le mani di partner convinti di avercelo portato loro, e dunque esigenti, incalzanti.sa che dovrebbe governare con gli stessi partners di: i cinquestelle, l'Italia viva, le bande ...

TV7Benevento : Governo: Rotondi, 'Draghi? 'Supermario' non arriverà, se cade Conte si vota'... - DottVicidomini : @pdnetwork @F_Boccia On g rotondi Nemmeno la buonanima di Maria Angiolillo riuscirebbe a organizzare una cena natal… - DottVicidomini : On g rotondi Nemmeno la buonanima di Maria Angiolillo riuscirebbe a organizzare una cena natalizia di pace per ques… - DottVicidomini : On g rotondi Nemmeno la buonanima di Maria Angiolillo riuscirebbe a organizzare una cena natalizia di pace per ques… - DottVicidomini : -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Rotondi Governo: Rotondi, 'Draghi? 'Supermario' non arriverà, se cade Conte si vota' LiberoQuotidiano.it Governo: Rotondi, ‘Draghi? ‘Supermario’ non arriverà, se cade Conte si vota’

ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, nè nei propositi dei due protagonisti che potrebbero costruirlo, Mattarella e Draghi stesso”. Lo scrive Gianfranco Rotondi su HuffPost. “L’ex ...

Un impegno collettivo per la nuova Statale 106

Sainato: «Recovery Fund straordinaria opportunità per il nostro territorio» Si è tenuta giovedì sera una tavola rotonda on line sulla necessità di completare la nuova Statale 106, organizzata dal ...

ma il governo Draghi non c’è. Non è alle viste, nè nei propositi dei due protagonisti che potrebbero costruirlo, Mattarella e Draghi stesso”. Lo scrive Gianfranco Rotondi su HuffPost. “L’ex ...Sainato: «Recovery Fund straordinaria opportunità per il nostro territorio» Si è tenuta giovedì sera una tavola rotonda on line sulla necessità di completare la nuova Statale 106, organizzata dal ...