Ema Stokholma/ " 'Per il mio bene' lo diceva mia madre quando mi picchiava " (Di sabato 19 dicembre 2020) Ema Stokholma ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel libro "Per il mio bene" la disc jokey racconta la difficile infanzia con una madre violenta. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020) Emaospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Nel libro "Per il mio" la disc jokey racconta la difficile infanzia con unaviolenta.

zazoomblog : Ema Stokholma perché è finita la storia con il rapper Gemitaiz: cosa è successo - #Stokholma #perché #finita… - zazoomblog : Dall’esperienza come modella all’arte… fino a Sanremo: chi è davvero Ema Stokholma - #Dall’esperienza #modella… - staseranonesco : RT @friedericke_: Non ho seguito tutti i nomi dei concorrenti in gara a #Sanremo2021 ma dico solo: - Fiorello + Ema Stokholma - friedericke_ : Non ho seguito tutti i nomi dei concorrenti in gara a #Sanremo2021 ma dico solo: - Fiorello + Ema Stokholma - arual812 : RT @DiodatoPagFan: Ragazzi, stasera Diodato torna sul palco di #Radio2 per una serata di grande musica e racconti inediti, in compagnia di… -