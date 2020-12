Daydreamer, anticipazioni 26 dicembre: Sanem ha un incidente. Arriva Yigit e Can è geloso (Di sabato 19 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni 26 dicembre: subito dopo Natale riprende l’amatissima soap turca e tra l’altro di sabato! Sarà una grande puntata, ora vi raccontiamo perché. Can decide di partire con Polen, Sanem si licenzia e ha un incidente Dopo che Can ha scoperto che Sanem ha venduto il suo profumo a Fabbri, la ragazza ha provato a riavvicinarglisi al seminario nel resort di Agva, ma li ha raggiunti Polen e la situazione è precipitata. Al ritorno, nel parcheggio vicino alla “Fikri Harika”, il fotografo comunica inaspettatamente all’aspirante scrittrice di aver accettato l’offerta dell’ex fidanzata di partire per i Balcani per conto di una ditta di Londra. Sanem è devastata: dice a Can che lei almeno ha provato a recuperare il loro rapporto, ma lui si è arreso, facendo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 19 dicembre 2020)26: subito dopo Natale riprende l’amatissima soap turca e tra l’altro di sabato! Sarà una grande puntata, ora vi raccontiamo perché. Can decide di partire con Polen,si licenzia e ha unDopo che Can ha scoperto cheha venduto il suo profumo a Fabbri, la ragazza ha provato a riavvicinarglisi al seminario nel resort di Agva, ma li ha raggiunti Polen e la situazione è precipitata. Al ritorno, nel parcheggio vicino alla “Fikri Harika”, il fotografo comunica inaspettatamente all’aspirante scrittrice di aver accettato l’offerta dell’ex fidanzata di partire per i Balcani per conto di una ditta di Londra.è devastata: dice a Can che lei almeno ha provato a recuperare il loro rapporto, ma lui si è arreso, facendo ...

tuttopuntotv : Cosa succede alle soap di Canale 5 a Natale? La programmazione durante le feste #daydreamer #anticipazioni… - redazionetvsoap : Can e Sanem tornano direttamente nel nuovo anno! #DayDreamer #Anticipazioni - cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di… - redazionetvsoap : Piccolo equivoco ma... grosso bernoccolo? #DayDreamer #Anticipazioni - tuttopuntotv : DayDreamer non va in onda domenica 20 dicembre. Quando torna #daydreamer #anticipazioni -