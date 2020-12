Australian Open 2021: entry-list maschile. Ci sono 8 italiani: Berrettini e Fognini teste di serio, Sinner fuori di poco (Di sabato 19 dicembre 2020) Oggi è stata rilasciata la entry list maschile degli Australian Open 2021, il primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dall’8 al 21 febbraio. Il torneo, posticipato di tre settimane rispetto alle date originarie a causa dell’emergenza sanitaria, prevede la partecipazione di 128 giocatori nel tabellone principale. sono previste 32 teste di serie, che non si affronteranno tra loro all’esordio della kermesse in terra Australiana. Due italiani saranno testa di serie: Matteo Berrettini (numero 10) e Fabio Fognini (17). Lorenzo Sonego è la prima non testa di serie (33), deve sperare in un forfait di qualcuno che lo precede per rientrare. Jannik Sinner ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Oggi è stata rilasciata ladegli, il primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dall’8 al 21 febbraio. Il torneo, posticipato di tre settimane rispetto alle date originarie a causa dell’emergenza sanitaria, prevede la partecipazione di 128 giocatori nel tabellone principale.previste 32di serie, che non si affronteranno tra loro all’esordio della kermesse in terraa. Duesaranno testa di serie: Matteo(numero 10) e Fabio(17). Lorenzo Sonego è la prima non testa di serie (33), deve sperare in un forfait di qualcuno che lo precede per rientrare. Jannik...

