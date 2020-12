Brexit: Johnson, 'con Ue c'è ancora divario da colmare' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Londra, 18 dic. (Adnkronos) - Tra Regno Unito e Unione Europea c'è ancora un "divario che deve essere colmato". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, poche ore dopo che il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha affermato che nei negoziati "siamo al momento della verità: ci resta pochissimo tempo, qualche ora, utile in questo negoziato, se vogliamo che questo accordo entri in vigore il primo gennaio". Secondo Johnson, citato dai media britannici, "nessun governo ragionevole" accetterebbe mai un accordo che non permetta al Regno Unito di "controllare le proprie leggi" e le proprie acque. "La nostra porta è aperta - ha aggiunto - Continueremo a parlare. Le cose sembrano difficili". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Londra, 18 dic. (Adnkronos) - Tra Regno Unito e Unione Europea c'èun "che deve essere colmato". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris, poche ore dopo che il capo negoziatore dell'Ue per la, Michel Barnier, ha affermato che nei negoziati "siamo al momento della verità: ci resta pochissimo tempo, qualche ora, utile in questo negoziato, se vogliamo che questo accordo entri in vigore il primo gennaio". Secondo, citato dai media britannici, "nessun governo ragionevole" accetterebbe mai un accordo che non permetta al Regno Unito di "controllare le proprie leggi" e le proprie acque. "La nostra porta è aperta - ha aggiunto - Continueremo a parlare. Le cose sembrano difficili".

Corriere : Brexit, Boris Johnson schiera le navi da guerra per difendere le acque territoriali - akhetaton11 : RT @antoguerrera: Come hanno confermato stasera Johnson e Von der Leyen la PESCA rimane lo scoglio più insormontabile per accordo #Brexit… - SaCe86 : Londra: 'Cambio sostanziale nelle posizioni Ue o no deal' - davcarretta : È uscito #EuropaOre7 la newsletter de @ilfoglio_it sull’Ue. Oggi: - l’ultimatum del Parlamento europeo a Boris Jo… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Brexit, ultimatum del Parlamento Ue: ‘Disposti a votare l’accordo se arriva entro domenica’. Nuovo colloquio von der Le… -