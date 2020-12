Recensione Godfall | il primo looter slasher

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In questavi parleremo di, il nuovofantasy sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Il genere deishooter ha acquisito una grande popolarità negli ultimi anni, con titoli come Borderlands 3 e Destiny 2 a farla da padroni. Visto l’enorme successo di questa tipologia di videogiochi, Counterplay Games ha deciso creare qualcosa di diverso, unendo il sistema di looting a un gameplay incentrato esclusivamente sul combattimento ravvicinato. Da questa unione è nato, ilesempio di, e in questavi parleremo nel dettaglio della sua versione PS5. La caduta di un dio La storia diinizia con Orin, il ...