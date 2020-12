Giorgia Meloni: “Ogni tanto scrivo a Speranza, è l’unico che mi dice qualcosa” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Giorgia Meloni: “Speranza è l’unico del governo che mi dice qualcosa” Giorgia Meloni confessa ai telespettatori di Porta a Porta che l’unica persona del governo con la quale riesce a comunicare è il ministro della Salute Roberto Speranza. “Ogni tanto scrivo a Roberto Speranza e mi dice qualcosa, ma finisce lì la famosa collaborazione con la maggioranza e il governo”, svela la leader di Fratelli d’Italia. Giorgia Meloni lamenta l’inesistenza di una canale di comunicazione ufficiale con la maggioranza di governo, nonostante i tanti appelli del premier Giuseppe Conte. Ma questa non è l’unica critica ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020): “del governo che miconfessa ai telespettatori di Porta a Porta che l’unica persona del governo con la quale riesce a comunicare è il ministro della Salute Roberto. “a Robertoe mi, ma finisce lì la famosa collaborazione con la maggioranza e il governo”, svela la leader di Fratelli d’Italia.lamenta l’inesistenza di una canale di comunicazione ufficiale con la maggioranza di governo, nonostante i tanti appelli del premier Giuseppe Conte. Ma questa non è l’unica critica ...

