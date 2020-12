Elite Dangerous: Odyssey mostra il combattimento 'a terra' in un nuovo video (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attesissima espansione Odyssey di Elite Dangerous si avvicina sempre di più, e lo sviluppatore Frontier continua a stuzzicare i fan con nuovi dettagli pubblicati attraverso alcuni diari dello sviluppo. Questa volta possiamo dare uno sguardo da vicino al combattimento che i giocatori potranno provare il prossimo anno. Con l'arrivo di Odyssey, i giocatori potranno, per la prima volta, lasciare i confini delle loro navi spaziali e passeggiare a piedi nella vasta galassia di Elite Dangerous, esplorando in prima persona di tutto, dalle scintillanti stazioni spaziali ai polverosi avamposti del deserto. Questo, come spiega Frontier nel suo ultimo video, richiede un piccolo cambiamento di mentalità quando si tratta di combattere, con i giocatori che devono ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'attesissima espansionedisi avvicina sempre di più, e lo sviluppatore Frontier continua a stuzzicare i fan con nuovi dettagli pubblicati attraverso alcuni diari dello sviluppo. Questa volta possiamo dare uno sguardo da vicino alche i giocatori potranno provare il prossimo anno. Con l'arrivo di, i giocatori potranno, per la prima volta, lasciare i confini delle loro navi spaziali e passeggiare a piedi nella vasta galassia di, esplorando in prima persona di tutto, dalle scintillanti stazioni spaziali ai polverosi avamposti del deserto. Questo, come spiega Frontier nel suo ultimo, richiede un piccolo cambiamento di mentalità quando si tratta di combattere, con i giocatori che devono ...

Eurogamer_it : Nuovo video incentrato sul combattimento per Odyssey, la nuova espansione di #EliteDangerous. - PlayStationBit : Ecco a voi il gameplay trailer di @EliteDangerous: Odyssey. Oltre a nuovi mondi ed equipaggiamenti, verrà stravolto… - TheGamesMachine : Pare ci sarà un po' di più da aspettare per #EliteDangerousOdyssey, e così per la possibilità di sbarcare su pianet… - Nextplayer_it : Elite Dangerous: Odyssey permetterà ai comandanti di esplorare mondi lontani - Il_Paradroide : - Un sacco di annunci - Il teaser di Perfect Dark - Nuovo Ghosts'n Goblins - Gameplay di Back4Blood - Elite Dangero… -

Ultime Notizie dalla rete : Elite Dangerous Elite Dangerous: rivelato il gameplay dell'update Odyssey MondoXbox Gameplay trailer per Odyssey, la nuova enorme espansione di Elite Dangerous

Frontier Developments PLC ha rivelato i dettagli sul gameplay dell’attesissima espansione per Elite Dangerous dal titolo Odyssey, il cui lancio è previsti a inizio 2021 su PlayStation 4. Il ...

L'alpha di Elite Dangerous: Odyssey avrà inizio nell'aprile 2021

L'alpha di Elite Dangerous: Odyssey avrà inizio nell'aprile 2021 | Potrebbe volerci qualche settimana più del previsto per poter giocare a Odyssey.

Frontier Developments PLC ha rivelato i dettagli sul gameplay dell’attesissima espansione per Elite Dangerous dal titolo Odyssey, il cui lancio è previsti a inizio 2021 su PlayStation 4. Il ...L'alpha di Elite Dangerous: Odyssey avrà inizio nell'aprile 2021 | Potrebbe volerci qualche settimana più del previsto per poter giocare a Odyssey.