Covid | Menarini lancia il test molecolare che distingue il virus dall’influenza in 20 minuti

Notiziedi_it : Menarini Diagnostics, test che distingue Covid-19 da influenza - rcarangelo : RT @Italpress: Menarini Diagnostics, test che distingue Covid-19 da influenza - Italpress : Menarini Diagnostics, test che distingue Covid-19 da influenza - ildenaro_it : Con l’utilizzo di un nuovo #kit contenente degli appositi #reagenti, sarà possibile intercettare, in 20 minuti e co… - zazoomblog : Menarini lancia test che distingue Covid da influenza in 20 minuti - #Menarini #lancia #distingue #Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Menarini

Un test molecolare che distingue il Covid dall'influenza: è la nuova soluzione lanciata da Menarini Diagnostics, che permetterà di distinguere in base ai sintomi. Raffreddore, febbre e tosse: sono ...(Teleborsa) - Un test molecolare in grado di diagnosticare in pochi minuti se sintomi come febbre, tosse o raffreddore siano dovuti a un'influenza di tipo A o B o al Covid-19. È quanto messo a punto ...