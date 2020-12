Verona – Sampdoria, Ranieri: “Contro l’Hellas ci saranno rotazioni” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Claudio Ranieri è come al solito molto diretto. Conto il Verona vuole un’ottima prestazione per dimenticare il ko in rimonta al Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito riportiamo le parole del tecnico romano alla vigilia di Verona – Sampdoria. Cosa ha detto Ranieri nella conferenza pre Verona – Sampdoria? Sulla partita di Napoli “Non bisogna pensare né alle vittorie né alle sconfitte, ma affrontare squadra dopo squadra. Credo che Contro il Napoli sia stata una buonissima partita. Hanno trovato due gol, ma è difficile non concedere occasioni a una squadra come loro“. Sul Verona “I ragazzi hanno giocato bene e adesso andiamo ad affrontare una squadra che è in gran forma, una squadra aggressiva e che non ti fa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Claudioè come al solito molto diretto. Conto ilvuole un’ottima prestazione per dimenticare il ko in rimonta al Diego Armando Maradona di Napoli. Di seguito riportiamo le parole del tecnico romano alla vigilia di. Cosa ha dettonella conferenza pre? Sulla partita di Napoli “Non bisogna pensare né alle vittorie né alle sconfitte, ma affrontare squadra dopo squadra. Credo cheil Napoli sia stata una buonissima partita. Hanno trovato due gol, ma è difficile non concedere occasioni a una squadra come loro“. Sul“I ragazzi hanno giocato bene e adesso andiamo ad affrontare una squadra che è in gran forma, una squadra aggressiva e che non ti fa ...

