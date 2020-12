Tom Cruise furioso | l' audio dal set di «Mission Impossible 7» vs chi non rispetta regole anti-Covid

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per Tom, la veraè il rispetto dei protocolli. Da qualche ora, infatti, circola unin cui si sente la star che, decisamente furiosa, se la prende con qualcuno della troupe che, a detta dell’attore, non hato il distanziamento sociale. L’, diffuso dal tabloid The Sun, proviene proprio dal set di7 negli studi della Warner Bros a Leavesden, vicino a Londra, in Inghilterra. «Siamo un modello. Sono tornati a Hollywood a girare film grazie a noi. Sono al telefono con ogni ca**o di studio la sera, compagnie di assicurazione, produttori, che guardano a noi come riferimento per i loro film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, brutti st***i. ...

And if anyone in this crew does it, that’s it — and you too and you too. Tom Cruise come è noto è un professionista serissimo tanto da interpretare lui stesso la maggior parte delle scene di azione ...Attenzione a non far arrabbiare Tom Cruise. Il celebre attore americano non è nuovo alle sfuriate (epocale fu il suo litigio in tv sul canale Nbc con il conduttore Matt Lauer). Ma questa volta l ...