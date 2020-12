Roma: nuovi cestini dei rifiuti sembrano urne e Taffo approva (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I nuovi cestini dei rifiuti di Roma come urne funerarie. Le foto diventano virali e Taffo approva: “Sono proprio nel nostro stile” “Ecco i nuovi cestini in ferro che sostituiranno nel centro storico quelle orribili buste di plastica trasparenti appese”. Con un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato i nuovi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ideidicomefunerarie. Le foto diventano virali e: “Sono proprio nel nostro stile” “Ecco iin ferro che sostituiranno nel centro storico quelle orribili buste di plastica trasparenti appese”. Con un post su Facebook la sindaca diVirginia Raggi ha presentato i… L'articolo Corriere Nazionale.

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - Tg3web : Dall'inchiesta sull'uccisione di Giulio Regeni, chiusa dalla Procura Di Roma, emergono nuovi dettagli. Un sesto uom… - tavelett : RT @rep_roma: Nuovi cestini, Virginia Raggi nel mirino del web: 'Cinque anni per fare un'urna funeraria' [aggiornamento delle 12:06] https:… - GiulioRock : oggi a @RevolverShow con @VIRGINRINGO su @VirginRadioIT parleremo dei nuovi cestini della capitale! che ne pensate… - LBiglione : RT @Lavoratori_Ama: Tra l'ennesimo mezzo andato a fuoco ieri per la totale assenza delle manutenzioni sistematiche, e i nuovi cestoni da 35… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nuovi Nuovo dpcm per Italia zona rossa, anche Roma verso il mini lockdown di Natale: il punto RomaToday Coronavirus: Oms Europa, rischio nuova ondata a gennaio

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione di Covid-19 nella regione europea rimane diffusa e intensa". E "c'è un alto rischio di un'ulteriore recrudescen ...

Cagliari, la rivoluzione per la metro parte a metà gennaio: “Lavori da piazza Matteotti, finiremo a maggio 2023”

Ruspe e operai in azione tra un mese esatto per il tratto sino a piazza Repubblica, 27 milioni per creare 7 nuove fermate e cambiare il volto del lungomare. L'Arst: "Partiremo con gli incroci, lavori ...

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "Nonostante alcuni fragili progressi, la trasmissione di Covid-19 nella regione europea rimane diffusa e intensa". E "c'è un alto rischio di un'ulteriore recrudescen ...Ruspe e operai in azione tra un mese esatto per il tratto sino a piazza Repubblica, 27 milioni per creare 7 nuove fermate e cambiare il volto del lungomare. L'Arst: "Partiremo con gli incroci, lavori ...