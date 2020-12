"Il bacio con Pretelli? Ho dovuto farlo". La bomba di Elisabetta Gregoraci, una scomodissima verità sul reality (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci si è lasciata alle spalle Pierpaolo Pretelli. Uscita dal Grande Fratello Vip la showgirl calabrese augura all'ex velino il meglio. I due all'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno coltivato un'amicizia speciale. Niente di più. “Mi è dispiaciuto - ha raccontato a Chi Magazine l'ex moglie di Flavio Briatore - il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”. Dalla casa più spiata d'Italia la Gregoraci è certa di aver dimostrato tutto il suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)si è lasciata alle spalle Pierpaolo. Uscita dal Grande Fratello Vip la showgirl calabrese augura all'ex velino il meglio. I due all'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno coltivato un'amicizia speciale. Niente di più. “Mi è dispiaciuto - ha raccontato a Chi Magazine l'ex moglie di Flavio Briatore - il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Ilin acqua con Pierpaolo? Hofare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”. Dalla casa più spiata d'Italia laè certa di aver dimostrato tutto il suo ...

trash_italiano : Gemma: - sfilata con secchiata d'acqua in testa - bacio lungo e appassionato - ?? amplesso ?? Poi ci sono io che ho… - gaiatortora : Una donna può criticare o essere incalzante con una altra donna. Non è una questione femminile. È una questione di… - ZZiliani : In 45' #Lozano ha: 1. Segnato di testa con un'incornata prepotente in tackle aereo contrastato 2. Colpito un palo p… - Federica_SCK : RT @anitatr147: Non si dovrebbe mai chiedere un bacio. Si dovrebbe essere baciati,così, all'improvviso. Non si dovrebbe mai chiedere nulla,… - _tini_lodo : RT @anitatr147: Non si dovrebbe mai chiedere un bacio. Si dovrebbe essere baciati,così, all'improvviso. Non si dovrebbe mai chiedere nulla,… -

Ultime Notizie dalla rete : bacio con Salvini: "Primo bacio? Si chiamava Francesca, con lei per 8 anni" Adnkronos Beautiful, trame Usa: Thomas operato al cervello, Liam vuole confessare il tradimento

Nelle puntate di Beautiful appena trasmesse negli Usa, Liam vorrà confessare a Hope il tradimento con Steffy mentre Thomas sarà in coma.

Ecco cosa è accaduto quando il sangue di San Gennaro non si è sciolto

C’è poco da scherzare. Quando il sangue di San Gennaro non si scioglie son dolori. È bastato l’annuncio nefasto di monsignor De Gregorio a seminare il panico tra i fedeli. E sia chiaro, meglio che anc ...

Nelle puntate di Beautiful appena trasmesse negli Usa, Liam vorrà confessare a Hope il tradimento con Steffy mentre Thomas sarà in coma.C’è poco da scherzare. Quando il sangue di San Gennaro non si scioglie son dolori. È bastato l’annuncio nefasto di monsignor De Gregorio a seminare il panico tra i fedeli. E sia chiaro, meglio che anc ...