Gears 5 riceve il DLC Hivebusters

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il DLC di5,, è finalmente disponibile. Questa espansione si concentra sull'origine della Scorpio Squad, il venerabile trio Lahni, Mac e Keegan introdotto per la prima volta nella modalità Escape di5. Questo gruppo di soldati è stato reclutato da Victor Hoffman per eliminare lo Sciame e forse anche cambiare la guerra per sempre. "Ambientate nelle isole Galangi, le tue avventure si svolgeranno tra insidiose colate di lava, fitte giungle e attraverso spiagge sabbiose mentre combatti lo Sciame e il Wakaatu, un predatore mortale e mai visto prima. E per accrescere ulteriormente l'azione, ciascuno dei nostri tre eroi può usare le sue abilità Ultimate di Escape", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...