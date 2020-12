Fiorentina-Sassuolo | Biraghi | “Le parole non contano | noi in un momento difficile Crisi? Ecco come ne usciremo”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Si prepara a scendere in campo lache, questa sera al "Franchi", ospiterà ildi Roberto De Zerbi. Un banco di prova importante per i gigliati, decisi a superare ilditornando alla vittoria dopo un periodo opaco. Un argomento trattato dal difensore della viola Cristiano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell'impegno contro il. “Stiamo passando momenti difficili: molti di noi ne hanno avuti tanti in carriera, sappiamo che lenon. Finalmente è ildi giocare, solo con un buon risultato possiamo davvero uscire dalla”.

rfutbol : Comienza Fiorentina - Sassuolo #Fiorentina #Sassuolo #SerieA - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Fiorentina [0] x [0] Sassuolo Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 12ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Arte… - SoyCalcio_ : ?? ¡Comienza el 'multi' de la #SerieA! ?? Inter 0-0 Napoli. ?? Fiorentina 0-0 Sassuolo. ?? Genoa 0-0 Milan. ?? Parma 0… - SportsPicksX : ?? FREE PICK ???? #SerieA ?? Fiorentina ??SASSUOLO ?? Sassuolo to win ?? +185 (2.85) ?? 5% Bank #BTC #trading… - Tifosoviola1 : INIZIA FIORENTINA SASSUOLO -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sassuolo

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, pronte a scendere in campo alle ore 20.45 in questo turno infrasettiminale valido per la dodicesima giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina Sassuolo match valido per l’12ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Sassuolo, ...