Valigie con resti umani a Firenze | indagini verso la svolta | i due cadaveri forse di una coppia albanese sparita nel 2015

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) C’è una pista ben delineata nellesul ritrovamento delle treconnei pressi del carcere fiorentino di Sollicciano. Se è unaè presto per dirlo, ma di certo ora gli inquirenti sanno dove andare a far luce. Il cambio di passo nell’inchiesta grazie all’analisi del tatuaggio a forma di ancora, con il nome di una città, presente su uno dei due corpi rinvenuti nei trolley: a quanto pare potrebbe essere uno degli elementi utili per risolvere il giallo. I carabinieri del reparto operativo e del nucleo investigativo di, coordinati dalla sostituti procuratore Ornella Galeotti, sono impegnati a dare un nome alle vittime e proprio il tatuaggio rinvenuto su un avambraccio dell’uomo potrebbe essere la chiave decisive per cercare ...