Moratti: “Conte molto bravo ma scelta rischiosa. Eriksen? Senza fiducia non può continuare” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimo Moratti ha parlato così della sua Inter su RadioUno:“Una grande delusione in Europa, Senza dubbio. Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa in più ce lo si aspettava, ora vediamo il campionato, dove comunque mi pare si siano esprimendo benissimo.Paolo Rossi? Se posso dire è stato davvero un grande dolore la sua perdita. Per conto mio è stato uno dei più grandi in assoluto, lo seguivo da ragazzo e sinceramente mi è dispiaciuto di essere arrivato alla presidenza troppo tardi, altrimenti avrei provato a prenderlo a tutti i costi. Mi sono innamorato di lui da spettatore, è davvero triste quello che è successo”. Da imprenditore, che conseguenze si aspetta da questa crisi, il Covid-19, che sta colpendo anche il calcio?“Credo sia una crisi di una gravità incredibile, colpisce il calcio tantissimo e non sappiamo quando i tifosi potranno tornare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Massimoha parlato così della sua Inter su RadioUno:“Una grande delusione in Europa,dubbio. Non era un girone semplicissimo, ma qualcosa in più ce lo si aspettava, ora vediamo il campionato, dove comunque mi pare si siano esprimendo benissimo.Paolo Rossi? Se posso dire è stato davvero un grande dolore la sua perdita. Per conto mio è stato uno dei più grandi in assoluto, lo seguivo da ragazzo e sinceramente mi è dispiaciuto di essere arrivato alla presidenza troppo tardi, altrimenti avrei provato a prenderlo a tutti i costi. Mi sono innamorato di lui da spettatore, è davvero triste quello che è successo”. Da imprenditore, che conseguenze si aspetta da questa crisi, il Covid-19, che sta colpendo anche il calcio?“Credo sia una crisi di una gravità incredibile, colpisce il calcio tantissimo e non sappiamo quando i tifosi potranno tornare ...

salvione : Moratti: “Conte? Carattere difficile, io non so se avrei resistito” - Ecatetriformis : RT @marifcinter: 'Lei avrebbe preso Conte?' Moratti: 'Domanda non facile. Per me è bravissimo, attento e ci tiene: ma ha carattere molto di… - sportli26181512 : Moratti dice la sua: 'Non so se avrei retto Conte. Colpo alla Ronaldo? Mbappè...': Moratti dice la sua: 'Non so se… - siciliafeed : Calcio: Inter; Moratti “Conte? non so se avrei resistito…” - Jefe100 : RT @marifcinter: 'Lei avrebbe preso Conte?' Moratti: 'Domanda non facile. Per me è bravissimo, attento e ci tiene: ma ha carattere molto di… -