Anche i prof cucinano | le ricette della Bocconi durante il lockdown

C'è chi, chiuso in casa con bambini piccoli, ha cercato di coinvolgerli nella preparazione del loro piatto preferito, le polpette. Molti hanno rivisitato ricette di famiglia, dai cappelletti della nonna Isolina al crumble di mele di zia Orietta. In un momento difficile come quello del primo lockdown, docenti e staff del Dipartimento di Management e Tecnologia dell'università Bocconi di Milano hanno voluto dedicare del tempo a sé e agli altri in cucina. Un atto d'amore, una riscoperta dello stare insieme. Ne è nato il libro La nostra quarantena, (Egea editore), che servirà a finanziare borse di studio per studenti in difficoltà. Le Pupe, tradizionale dolce abruzzese, di Giada Di Stefano. La crostata di fragole e mirtilli con crema pasticcera preparata da Nicoletta Corrocher ( la pasta frolla è del marito ...

