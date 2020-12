Van der Vaart è sicuro: “Cristiano Ronaldo più forte di Ibra e Messi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Meglio Cristiano Ronaldo o Leo Messi? E il portoghese è più trascinante di Zlatan Ibrahimovic? Sono tante le domande che gli appassionati si pongono vedendo all'opera i campioni del mondo del pallone. Qualche parere autorevole può essere fornito da chi ha avuto modo di incrociare la propria carriera con questi alieni.caption id="attachment 974051" align="alignnone" width="1024" Van der Vaart Cristiano Ronaldo (getty images)/captionOPINIONEPer esempio Rafael Van der Vaart ha una sua idea ben precisa. Queste le sue parole a Tuttosport: "Eravamo giovani... Lui voleva essere il numero uno. E io avevo la stessa ambizione. Non eravamo amici, però in campo formavamo una bella coppia: Zlatan era un nove, io un dieci. Ibrahimovic il compagno più forte? No, quello è Cristiano ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Meglio Cristianoo Leo Messi? E il portoghese è più trascinante di Zlatanhimovic? Sono tante le domande che gli appassionati si pongono vedendo all'opera i campioni del mondo del pallone. Qualche parere autorevole può essere fornito da chi ha avuto modo di incrociare la propria carriera con questi alieni.caption id="attachment 974051" align="alignnone" width="1024" Van derCristiano(getty images)/captionOPINIONEPer esempio Rafael Van derha una sua idea ben precisa. Queste le sue parole a Tuttosport: "Eravamo giovani... Lui voleva essere il numero uno. E io avevo la stessa ambizione. Non eravamo amici, però in campo formavamo una bella coppia: Zlatan era un nove, io un dieci.himovic il compagno più? No, quello è Cristiano ...

