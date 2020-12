Cagliari-Inter, Marotta: “Non abbiamo obbligo scudetto, ma c’è delusione” (Di domenica 13 dicembre 2020) “La stagione non è positiva: non voglio parlare di progetti, tutto è migliorabile. Grande amarezza, anzi delusione per essere usciti dalla Champions, i tifosi sono delusi e di conseguenza abbiamo l’obbligo di raggiungere traguardi importanti. Dobbiamo migliorarci, questo ciclo è finito l’anno scorso con la finale di Europa League e quest’anno sta continuando un percorso difficile”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nel pre partita del match contro il Cagliari commentando il momento negativo dei nerazzurri: “abbiamo ancora due competizioni da onorare nel migliore dei modi. Il lavoro dell’area tecnica sta producendo miglioramenti. Quando si è eliminati e altri passano vuol dire che c’è qualche differenza. In questo anno e mezzo lavoro importante svolto, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) “La stagione non è positiva: non voglio parlare di progetti, tutto è migliorabile. Grande amarezza, anzi delusione per essere usciti dalla Champions, i tifosi sono delusi e di conseguenzal’di raggiungere traguardi importanti. Dobbiamo migliorarci, questo ciclo è finito l’anno scorso con la finale di Europa League e quest’anno sta continuando un percorso difficile”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nel pre partita del match contro ilcommentando il momento negativo dei nerazzurri: “ancora due competizioni da onorare nel migliore dei modi. Il lavoro dell’area tecnica sta producendo miglioramenti. Quando si è eliminati e altri passano vuol dire che c’è qualche differenza. In questo anno e mezzo lavoro importante svolto, ...

