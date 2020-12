Cagliari, Di Francesco: “Pagato un calo di attenzione. Fortunati ad avere Cragno” (Di domenica 13 dicembre 2020) Non basta una buona prestazione del Cagliari per superare l'Inter. I sardi vanno al tappeto contro i nerazzurri al termine di un match combattuto fino alla fine, anche se restano agganciati al treno di squadre in lotta per la decima posizione.caption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="1024" Di Francesco, getty images/captionLE PAROLE DI DI FrancescoIl tecnico Eusebio Di Francesco commenta il ko dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Sono straconvinto che i ragazzi abbiano dato tutto, lascio da parte i discorsi tattici. Nel momento in cui la partita sembrava indirizzata in un certo modo, abbiamo preso gol su calci d'angolo. Vuol dire che abbiamo calato troppo l'attenzione. La squadra ha fatto una gran partita, con una bella personalità. I sistemi di gioco vanno a morire quando in mezzo c'è ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) Non basta una buona prestazione delper superare l'Inter. I sardi vanno al tappeto contro i nerazzurri al termine di un match combattuto fino alla fine, anche se restano agganciati al treno di squadre in lotta per la decima posizione.caption id="attachment 1038779" align="alignnone" width="1024" Di, getty images/captionLE PAROLE DI DIIl tecnico Eusebio Dicommenta il ko dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: "Sono straconvinto che i ragazzi abbiano dato tutto, lascio da parte i discorsi tattici. Nel momento in cui la partita sembrava indirizzata in un certo modo, abbiamo preso gol su calci d'angolo. Vuol dire che abbiamo calato troppo l'. La squadra ha fatto una gran partita, con una bella personalità. I sistemi di gioco vanno a morire quando in mezzo c'è ...

