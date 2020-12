Basket | Serie A1 2020 2021 | Trieste-Virtus Bologna 60-77 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di domenica 13 dicembre 2020) La Segafredoha mostrato la qualità del proprio gruppo, superando in trasferta l’Allianz, nel match valido per l’undicesima giornata dellaA1. Il successo emiliano è arrivato mediante il risultato di 60-77, grazie anche all’apporto offensivo importante di Doyle autore di 15 punti e leader caratteriale. Da segnalare inoltre la prestazione di Alviti, autore di triple decisive per i risvolti dell’incontro. Performance individuale super di Gamble, non abbastanza per, inferiore dal punto di vista qualitativo. Trionfo convincente di, esaltatasi usufruendo delle invenzioni di Teodosic. ALLIANZ-SEGAFREDO60-77 (7-20; 18-23; 17-16; ...