Quattro gol e Spezia steso: riscatto-Crotone, la prima vittoria in Serie A (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Crotone ha battuto 4-1 lo Spezia nell'incontro valido per l'undicesima giornata di Serie A. Allo 'Scida' padroni di casa in vantaggio al 7' con Messias, pareggio dei liguri firmato da Farias (18'). Nella ripresa, calabresi di nuovo avanti con Reca (49') e tris firmato da Eduardo Henrique (56'). In pieno recupero, calabresi ancora a segno con Messias (97'). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilha battuto 4-1 lonell'incontro valido per l'undicesima giornata diA. Allo 'Scida' padroni di casa in vantaggio al 7' con Messias, pareggio dei liguri firmato da Farias (18'). Nella ripresa, calabresi di nuovo avanti con Reca (49') e tris firmato da Eduardo Henrique (56'). In pieno recupero, calabresi ancora a segno con Messias (97').

Ultime Notizie dalla rete : Quattro gol Un incubo da quattro gol (e un ditino) dell’ex in otto partite: Prandelli si risparmia il rebus Ilicic fiorentinanews.com Crotone-Spezia, i padroni di casa regalano una gioia ai propri tifosi con un poker salvezza

La blocca Messias con una grande azione al 7'. Pari di Farias al 18' sull'errore in uscita dei calabresi. Nella ripresa subito in rete Reca. Poi tris di Eduardo e chiusura con chi ha aperto le danze, ...

Serie B, i risultati: tris Brescia, cade la Salernitana! Che rimonta per Empoli, solo pari Lecce

Nel pomeriggio di Serie B, il Brescia è tornato alla vittoria dopo quattro gare battendo 3-1 la Salernitana grazie alle reti di Van de Looi, Spalek e Bjarnason. Bene anche l’Empoli che sotto di una re ...

