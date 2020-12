Uomini e Donne, oggi: Lucrezia fa arrabbiare Armando, De Matteis elimina Marianna (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il comportamento di Lucrezia infastidisce non poco Armando Incarnato a Uomini e Donne, Gianluca De Matteis chiude con Marianna Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, stando alle anticipazione de Il Vicolo delle News al centro dello studio dovrebbero esserci Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama in puntata fa sapere che fino a quando Riccardo non le darà le certezze che vuole non si concederà a lui fisicamente. Roberta ha paura che possa finire come lo scorso anno, quando il cavaliere decise di concedere un’altra possibilità alla sua storia d’amore con Ida Platano. Roberta Di Padua ha intenzione di continuare a conoscere anche Michele, darà l’esclusiva a Riccardo solo dopo aver ricevuto le certezze che sta ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il comportamento diinfastidisce non pocoIncarnato a, Gianluca Dechiude conSi concludela settimana di, stando alle anticipazione de Il Vicolo delle News al centro dello studio dovrebbero esserci Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama in puntata fa sapere che fino a quando Riccardo non le darà le certezze che vuole non si concederà a lui fisicamente. Roberta ha paura che possa finire come lo scorso anno, quando il cavaliere decise di concedere un’altra possibilità alla sua storia d’amore con Ida Platano. Roberta Di Padua ha intenzione di continuare a conoscere anche Michele, darà l’esclusiva a Riccardo solo dopo aver ricevuto le certezze che sta ...

