Tg Lazio | edizione del 11 dicembre 2020

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nei primi mesi dell'anno, a fronte di un calo del 26% dei reati, sono aumentati quasi del 10% quelli legati all'usura. Per questo motivo la Regione Lazio ha deciso di mettere in campo un fondo unico di contrasto da quattro milioni e mezzo di euro per sostenere le vittime di usura esposte in banca, aiutare chi è sovraindebitato a causa della pandemia, ma anche riconoscere un indennizzo alle persone come ristoro per i danni subiti. "Dobbiamo distruggere questo welfare mafioso di prossimità che porta le famiglie alla rovina e alla disperazione" ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Combattere l'usura è parte integrante dell'impegno contro il Covid".