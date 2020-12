Mercati e maxi store aperti nei weekend | ma per i centri commerciali la storia è diversa | ecco tutti i dettagli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 dicembre 2020)la domenica (e non solo quelli alimentari) e negozi di oltre 2.500 metri quadri che potranno rialzare la saracinesca anche nel. E’ ufficiale, dalla Pisana arriva l’ok: l’ordinanza che vietava l’apertura fino all’8 dicembre scorso non è stata rinnovata. Una bella notizia, dunque, per ambulanti, acquirenti e gestori e lavoratori dei grandi negozi che per quasi un mese (dal 13 novembre scorso) sono stati fermi nei fine settimana. Ora possono ripartire nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 1.230 nuovi casi (Roma scende sotto i 600). D’Amato: ‘La strada è quella giusta’ “Grazie all’impegno dei cittadini e soprattutto ai comportamenti virtuosi e di rispetto delle norme – spiega il governatore Nicola Zingaretti – il Lazio è rimasta sempre una regione gialla e oggi il ...