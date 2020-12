Luciana Lamorgese non è mai stata positiva al Covid | mistero sul tampone

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A quanto pareè risultata negativa al Coronavirus. Non solo è negativa ora, ma pare che fosse negativa già al momento del primo test molecolare effettuato su di lei giorni fa, e che invece aveva dato esito positivo. A confermarlo sarebbero altri due test effettuati nei giorni di ieri e mercoledì, che avrebbero entrambi dato risultato negativo. Il test positivo e l’isolamento La sua positività aveva spaventato ed allarmato buona parte della squadra di governo:si trovava in riunione con buona parte del Consiglio dei Ministri, ed ovviamente tutte le persone venute a contatto con il Ministro erano state sottoposte a controlli., invece, si era subito messa in isolamento. È risultata asintomatica per tutto il tempo, e si è ben presto capito perché: i successivi due test, ...