Addobbi di Natale con la carta 2020: un solo materiale, più di 30 idee! (Di venerdì 11 dicembre 2020) Addobbi di Natale da realizzare semplicemente con un materiale, ovvero la carta colorata! Niente di più bello, creativo ed originale. Approfondiamo insieme! La carta è un materiale comodo da utilizzare, facile e ideale anche per i più piccoli. Quella colorata vi permetterà di non dover utilizzare i colori, in questo modo ci vorranno semplicemente 5 minuti del vostro tempo per ottenere tante differenti decorazioni natalizie! Creazioni per decorare l'albero, le pareti delle stanze o le scale di casa, davvero qualsiasi posto! Cominciamo! Addobbi di Natale con la carta: originalissime! Candele credit foto Ideali da sistemare sopra il camino, su un comodino o sul tavolo del soggiorno. Ecco delle candele realizzate solo con ...

