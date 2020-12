Esonero rata Imu 16 dicembre: ex zone rosse, alberghi, b&b. Il Mef chiarisce i dubbi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come previsto, diversi quesiti sono giunti al Ministero delle finanze in vista della scadenze della seconda rata Imu del 16 dicembre. Importante ribadire che la grave situazione di emergenza Covid, dovuta alla chiusura o sospensione di molte attività economiche, ha creato difficoltà e rabbia da parte di molti esercenti, a cui i conti non quadrano più. Cosa che ha spinto il governo a introdurre la cancellazione dell’Imu di dicembre per molte attività. Lo ha fatto in maniera graduale, estendendo via via la platea, all’interno dei diversi decreti emanati (dal decreto Agosto al Ristori Quater). Facciamo qui una breve sintesi dei diversi beneficiari dell’abolizione della seconda rata Imu, in base ai vari provvedimenti adottati. Cancellazione su cui anche il Mef (ministero dell’economia e delle finanze) ha fatto il punto, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come previsto, diversi quesiti sono giunti al Ministero delle finanze in vista della scadenze della secondaImu del 16. Importante ribadire che la grave situazione di emergenza Covid, dovuta alla chiusura o sospensione di molte attività economiche, ha creato difficoltà e rabbia da parte di molti esercenti, a cui i conti non quadrano più. Cosa che ha spinto il governo a introdurre la cancellazione dell’Imu diper molte attività. Lo ha fatto in maniera graduale, estendendo via via la platea, all’interno dei diversi decreti emanati (dal decreto Agosto al Ristori Quater). Facciamo qui una breve sintesi dei diversi beneficiari dell’abolizione della secondaImu, in base ai vari provvedimenti adottati. Cancellazione su cui anche il Mef (ministero dell’economia e delle finanze) ha fatto il punto, ...

