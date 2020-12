Recovery: Renzi, 'tutta maggioranza basita da Conte, poi faccia la metto io...' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Perché Conte ha fatto quella proposta di governance? "Questa domanda va fatta a Conte... Abbiamo un Paese che ha bisogno dei vaccini, dei ristori, che è ancora in fase di sofferenza sulla sanità e ci mettiamo a discutere di 300 consulenti? Io non lo so perché Conte lo ha fatto. Sentendo i colleghi degli alti partiti" di maggioranza "sono tutti rimasti impressionati e basiti da questa scelta poi chi ci mette la faccia in modo tosto sono sempre io, siamo noi di Iv...". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Perchéha fatto quella proposta di governance? "Questa domanda va fatta a... Abbiamo un Paese che ha bisogno dei vaccini, dei ristori, che è ancora in fase di sofferenza sulla sanità e ci mettiamo a discutere di 300 consulenti? Io non lo so perchélo ha fatto. Sentendo i colleghi degli alti partiti" di"sono tutti rimasti impressionati e basiti da questa scelta poi chi ci mette lain modo tosto sono sempre io, siamo noi di Iv...". Lo dice Matteoa Porta a Porta.

