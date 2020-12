EA Play su Xbox Game Pass Ultimate 'rimarrà per un bel po'': prima o poi non ci sarà più? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I titoli EA Play sono diventati disponibili su Xbox Game Pass per console il 10 novembre e verranno lanciati su Xbox Game Pass per PC a partire dal 15 dicembre. Inutile dire che è un'ottima aggiunta per gli abbonati a Xbox Game Pass, che offre una serie di fantastici titoli di Electronic Arts. Se vi siete chiesti per quanto tempo durerà la partnership, la risposta è apparentemente per "un bel po'", secondo il direttore generale del marketing di Xbox Aaron Greenberg. Durante un'intervista ha dichiarato: "In questo momento abbiamo una partnership significativa con EA Play e non si tratta solo di un breve periodo. Quindi quest'aggiunta rimarrà nel servizio per un bel po'. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I titoli EAsono diventati disponibili super console il 10 novembre e verranno lanciati super PC a partire dal 15 dicembre. Inutile dire che è un'ottima aggiunta per gli abbonati a, che offre una serie di fantastici titoli di Electronic Arts. Se vi siete chiesti per quanto tempo durerà la partnership, la risposta è apparentemente per "un bel po'", secondo il direttore generale del marketing diAaron Greenberg. Durante un'intervista ha dichiarato: "In questo momento abbiamo una partnership significativa con EAe non si tratta solo di un breve periodo. Quindi quest'aggiuntanel servizio per un bel po'. ...

Eurogamer_it : #EAPlay su #XboxGamePassUltimate rimarrà 'per un bel po''. - IGNitalia : Dopo il lancio dell'update per PS5 e Xbox Series X, Bungie continua a guardare al futuro e promette ulteriori novit… - infoitscienza : EA Play non verrà rimosso da Xbox Game Pass molto presto - PlayTrucos : Come ottenere i premi GOG su Steam, PS4 e Xbox – Play Trucos - PlayTrucos : Tempo di precaricamento e dimensione del file per PS4, Xbox One, PS5 e Series X – Play Trucos -

Ultime Notizie dalla rete : Play Xbox Xbox Game Pass: l'inarrestabile crescita del servizio nelle statistiche di coinvolgimento Everyeye Videogiochi Destiny 2, cross-play all'orizzonte: arriverà nel 2021. E filtra il nome della Stagione 13

Dopo l'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Bungie conferma che è in arrivo il cross-play per Destiny 2. E in rete filtra il nome della Stagione 13.

Destiny 2: il supporto al cross-play arriverà nel 2021

In un lungo post pubblicato sul proprio sito ufficiale, Bungie ha svelato alcune delle novità in arrivo su Destiny 2 nel prossimo periodo: tra queste, c'è la conferma che il supporto al cross-play tra ...

Dopo l'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Bungie conferma che è in arrivo il cross-play per Destiny 2. E in rete filtra il nome della Stagione 13.In un lungo post pubblicato sul proprio sito ufficiale, Bungie ha svelato alcune delle novità in arrivo su Destiny 2 nel prossimo periodo: tra queste, c'è la conferma che il supporto al cross-play tra ...