Down i server di Rocket League che non funzionano | ci sono problemi il 9 dicembre

Delle concrete difficoltà stanno riguardando i server di Rocket League. Il titolo sviluppato da Psyonix non funziona a dovere in questo pomeriggio del 9 dicembre e i giocatori devono purtroppo scontrarsi con una serie di errori che non gli consentono di effettuare una qualsiasi sezione di gioco, da ogni parte del mondo. La colpa dei malfunzionamenti sembrerebbe essere imputabile ai server di gioco che non rispondono in questa seconda parte di giornata. Non si tratta dei primi problemi per il titolo e probabilmente non saranno neanche gli ultimi in questa ultima fase del 2020. Sta di fatto che i giocatori non riescono ad intraprendere o anche solo a portare avanti una sessione di gioco in questi minuti. Il sito Downdetector quantifica le anomalie in corso in maniera ...

