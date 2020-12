Conte: «In queste sei partite l’Inter non è stata rispettata dal Var e dagli arbitri» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antonio Conte dopo l’eliminazione dell’Inter dall’Europa: «La squadra ci ha messo tutto quello che c’era da fare. Ha dell’incredibile che con lo Shakhtar abbiamo dominato 180 minuti ma il loro portiere ci ha impedito di segnare. Non concordo sulla mancanza di cattiveria». «Non mi sento di dire che c’è stata mancanza di cattiveria, determinazione. È mancato il gol. Non siamo stati fortunati col Var in queste sei partite. l’Inter non è stata rispettata, adesso posso dirlo». «Sanchez è entrato a 20 minuti dalla fine, perché ci saremmo sbilanciati troppo. Ho preferito lui a Eriksen e poi anche Eriksen quando ho visto che Lautaro non ne aveva più». Capello insiste sulla mancanza di rabbia, Conte: «Non ho niente da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Antoniodopo l’eliminazione deldall’Europa: «La squadra ci ha messo tutto quello che c’era da fare. Ha dell’incredibile che con lo Shakhtar abbiamo dominato 180 minuti ma il loro portiere ci ha impedito di segnare. Non concordo sulla mancanza di cattiveria». «Non mi sento di dire che c’èmancanza di cattiveria, determinazione. È mancato il gol. Non siamo stati fortunati col Var inseinon è, adesso posso dirlo». «Sanchez è entrato a 20 minuti dalla fine, perché ci saremmo sbilanciati troppo. Ho preferito lui a Eriksen e poi anche Eriksen quando ho visto che Lautaro non ne aveva più». Capello insiste sulla mancanza di rabbia,: «Non ho niente da ...

